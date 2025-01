Pensioenfonds ABP stapt uit Tesla, beloning Musk struikelblok

Het grootste Nederlandse pensioenfonds ABP belegt niet langer in Tesla, het autobedrijf van Elon Musk. Dat bevestigt het pensioenfonds na een publicatie in het FD.

ABP verkocht eind september alle 2,8 miljoen aandelen Tesla. De woordvoerder van ABP laat weten: "We kunnen niet overal in zitten en dat hoeft ook niet." Het pensioenfonds zegt dat men zich niet kon vinden in het beloningspakket van 56 miljard dollar (zo'n 50 miljard euro) voor topman Musk.

In de zomer van 2024 steggelde de Tesla-top en de aandeelhouders wekenlang over deze bonus. De Amerikaanse rechter oordeelde dat de aandeelhouders eerder niet goed geïnformeerd werden en dus moest er opnieuw over worden gestemd.

"Uiteindelijk stemde ABP tegen het voorstel, maar het beloningspakket kreeg steun van een meerderheid van de aandeelhouders", laat ABP weten. Ook de arbeidsomstandigheden bij Tesla zouden een rol spelen in de beslissing om te verkopen.

Politieke invloed

Het pensioenfonds zegt dat de aandelenverkoop niets te maken heeft met de rol van Elon Musk in de Amerikaanse politiek. Musk steunde de presidentscampagne van aankomend president Donald Trump financieel en komt in de nieuwe regering aan het hoofd van een nieuwe afdeling die draait om overheidsefficiëntie.

Ook zegt ABP geen spijt te hebben van de verkoop, ondanks het feit dat de koers van Tesla sinds eind september ruim de helft hoger staat. "We zijn een lange termijn-belegger", laat het pensioenfonds weten.

Met 540 miljard euro aan beleggingen is ABP één van de grootste pensioenfondsen ter wereld.