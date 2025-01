Alcoholvrij speciaal bier flink in opmars: 'We krijgen zelfs fanmail'

Veel studentenverenigingen hebben ook aandacht voor alcoholvrij bier. Studente Silke Smit uit Eindhoven probeert het te stimuleren: "We hebben vorig jaar met alle studentenverenigingen in Eindhoven een convenant getekend waarmee we willen proberen alcoholmisbruik tegen te gaan. Het drinken van een biertje door studenten is natuurlijk prima, maar we willen mensen er bewust van maken dat alcoholvrij bier of frisdrank ook een optie is. Om ervoor te zorgen dat iedereen gezond blijft in zijn studententijd."

Sociale druk

En dus is er in de studentenbar naast de 'gewone' bieren een grote keuze aan alcoholvrij bier. "We hebben hier zeven alcoholvrij-bieren. Zelfs ééntje op de tap. De kunst is dat 0.0 meer geaccepteerd gaat worden. En dat is in studentenkringen nog wel een dingetje", zegt Smit. Want de sociale druk van vrienden onder elkaar om alcohol te drinken, is groot.