Duizenden demonstranten blokkeren uur lang kruispunt in Belgrado

In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen een kruispunt een uur lang geblokkeerd, als protest tegen de regering. Het kruispunt verbindt belangrijke wegen met elkaar en de blokkade legde een groot deel van het verkeer plat. Het protest werd geleid door studenten.

Ze eisten dat mensen die demonstranten bij een eerder protest aanvielen straf krijgen. "Wij willen gerechtigheid", riepen ze. Volgens hen zijn de mensen die toen demonstranten aanvielen "pro-regeringscriminelen".

In Servië wordt al maanden gedemonstreerd tegen de regering, nadat in november vorig jaar het dak van een treinstation in de tweede stad Novi Sad was ingestort.

Corruptie en nalatigheid

Bij dat incident kwamen vijftien mensen om het leven. Drie mensen raakten zwaargewond. Veel Serviërs geloven dat het ongeluk kon plaatsvinden door de slechte bouw van het dak. Dat zou het gevolg zijn van corruptie en nalatigheid door de regering.

Het dak was recent gerenoveerd door Chinese bedrijven, waar de Servische regering vaker mee samenwerkt. Volgens het spoorbedrijf is er bij de renovatiewerkzaamheden niet aan het ingestorte dak gewerkt. In Servische media verschenen eerder berichten dat het ongeluk zou zijn veroorzaakt door roest.

De minister van Infrastructuur stapte kort na het ongeluk op als minister. Het Servische OM startte een onderzoek en heeft dertien mensen gearresteerd, maar de onafhankelijkheid van het onderzoek wordt betwijfeld.

Bekijk beelden van de blokkade: