Politie Berlijn zet waterkanonnen in bij protest tegen coronabeleid

Aanleiding voor het protest zijn aanpassingen in het Infektionschutzgesetz, de infectiepreventiewet. Daar wordt op dit moment in het parlement over gestemd. Coronamaatregelen als de afstandsregel, de mondkapjesplicht en sluitingen van winkels en horeca worden met de aanpassing wettelijk verankerd.

In Berlijn hebben zich duizenden demonstranten verzameld. Wat zij van de aanpassingen vinden, is te lezen op verschillende spandoeken en protestborden. Zij noemen het een Ermächtigungsgesetz, een omstreden term want het verwijst naar de wet die in de jaren 30 ook door de nazi's werd gebruikt om het parlement buitenspel te zetten en de weg naar een dictatuur vrij te maken.

Een deel van de demonstranten is vreedzaam, maar er lopen ook rechtsextremisten en gewelddadige complotdenkers mee. Rondom de Rijksdag, waar het parlement zit en de wet besproken wordt, is een groot gebied afgezet. Enkele demonstranten die probeerden afzettingen te doorbreken zijn opgepakt. De politie is met ruim 2000 mensen aanwezig.

Snelheid stuit op kritiek

Volgens de regering is er door de veranderingen in de wet juist meer inspraak mogelijk. In de wet wordt vastgelegd dat het parlement moet instemmen met een nationale noodsituatie. Pas dan kan de regering verordeningen uitschrijven. Nieuwe maatregelen zijn in principe voor vier weken geldig, voor een verlenging moet de regering het parlement uitleg geven. Maar toestemming is niet nodig.

Dat vinden oppositiepartijen niet genoeg. Leider van de liberale noemt het een blanco cheque voor de regering. Volgens de partij die Linke krijgt het ministerie van Gezondheidszorg te veel macht. Ook de snelheid waarmee de wet door het parlement gaat, stuit op kritiek. Tussen de eerste en de tweede lezing zaten krap twee weken. Ook gaat de wet vandaag al naar de Bundesrat, de Duitse Eerste Kamer. Het kan zijn dat de wet dan vanavond al van kracht wordt.