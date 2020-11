Politie Berlijn probeert al uren protest tegen coronabeleid te beëindigen

De politie van Berlijn twittert dat er 190 mensen zijn aangehouden. Twee van hen zijn al voorgeleid. Negen agenten zijn gewond geraakt. Over eventuele gewonden onder demonstranten is niets bekendgemaakt.

Een deel van de betogers vertrok al snel, maar een groot aantal betogers bleef staan. De sfeer werd grimmig en de politie zette waterkanonnen in om betogers uiteen te drijven. Die zijn inmiddels natgespoten, maar maken geen aanstalten om naar huis te gaan. De politie zegt voorzichtig te werk te gaan, omdat er ook kinderen onder de betogers zijn.

In Berlijn probeert de politie al uren een einde te maken aan een demonstratie in het centrum tegen de coronamaatregelen. Er kwamen duizenden mensen af op het protest, maar omdat ze zich niet hielden aan de coronaregels maakte de politie rond het middaguur formeel een einde aan de demonstratie.

Aanleiding voor het protest zijn aanpassingen in het Infektionschutzgesetz, de infectiepreventiewet. Daar wordt op dit moment in het parlement over gestemd. Coronamaatregelen als de afstandsregel, de mondkapjesplicht en sluitingen van winkels en horeca worden met de aanpassing wettelijk verankerd.