Langzaam meer duidelijk over slachtoffers Los Angeles: 'Kon hem niet redden'

Een aantal straten verderop kwam de gepensioneerde Erliene Kelley in haar woning om het leven. "Ze was zo lief. Ze was een engel", zei haar buurman Terry Pyburn tegen de The New York Times. "Iedereen in de buurt raakte in paniek na het rookalarm. Iedereen ging ervandoor en niemand dacht eraan om bij de buren te checken."

Hajime White verloor haar vader en halfbroer. "Het voelt alsof een ton bakstenen op me viel toen ik het hoorde", zei ze tegen The Washington Post. Ze was aan de telefoon met haar vader toen de brand toesloeg: "Hij zei: 'Lieverd, ik wilde je laten weten dat er brand is uitgebroken. We moeten evacueren'. Toen zei hij: 'Ik moet gaan, het vuur heeft de tuin bereikt.'"

Enkele uren later kreeg White het nieuws dat zowel haar vader als haar halfbroer in het vuur was omgekomen. Haar vader, de 67-jarige Anthony Mitchel, werd door politie gevonden naast het bed van haar halfbroer Justin. Justin was begin twintig en bedlegerig door een hersenverlamming. De familie gelooft dat Mitchel, die zelf in een rolstoel zat, zijn zoon niet wilde achterlaten.

In de verwoeste gebieden wordt er nog met speurhonden gezocht naar lichamen. "Heb geduld als jullie vragen hebben over het aantal doden", zei een politiechef gisteren. "Eerlijk gezegd weten we vrij weinig." Het identificeren van de slachtoffers kan nog weken duren.

Kerk gered

Voorganger José Luis Díaz redde in Altadena de Sacred Heart-kerk van de vuurzee. De aartsbisschop hield een speciale tweetalige dienst in de kerk om dank te uiten aan Díaz en de hulpverleners en om steun te bieden aan de slachtoffers. Californië heeft de grootste katholieke gemeenschap van Amerika.