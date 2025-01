Hof verklaart klacht tegen geschorste advocaat Roethof ongegrond

De klacht tegen advocaat Gerald Roethof voor lekken is ongegrond verklaard door het Hof van Discipline, de hoogste tuchtrechter voor advocaten. Dat meldt een woordvoerder van het hof aan het AD. Roethof bevestigt het ongegrond verklaren van de klacht tegenover de NOS.

Roethof werd in maart vorig jaar zes weken geschorst, omdat hij volgens de Raad van Discipline in Amsterdam informatie had gelekt. De advocaat ging in hoger beroep en de beslissing van de raad is nu door het hof vernietigd.

Geldbedrag

De schorsing draait om een zaak in 2020. Een cliënt van Roethof zat vast in beperking, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mocht hebben. Toch is er informatie naar buiten gekomen. Dat ging over een geldbedrag dat in het huis van de cliënt tijdens een huiszoeking is aangetroffen.

Op de versleutelde berichtendienst EncroChat bespraken drie anonieme gebruikers het bedrag dat in beslag was genomen. Volgens de raad was het duidelijk dat die informatie niet door iemand anders dan Roethof naar buiten kon zijn gebracht.

In het hoger beroep kwam volgens het hof naar voren dat er wel meerdere mogelijkheden zijn waarop de informatie naar buiten kon zijn gekomen. Zo kon de verdachte in ieder geval tot en met het begin van de huiszoeking met anderen communiceren. Bovendien wordt in de EncroChat-berichten gesproken over een onjuist bedrag, stelt het hof.

'Einde aan nachtmerrie'

Roethof heeft de beschuldiging altijd ontkend en noemt de beslissing van het Hof van Discipline nu terecht. "Hiermee is voor mij een einde gekomen aan deze nachtmerrie", zegt de advocaat in een reactie aan de NOS. "Het was een heel bijzondere ervaring om het beklaagdenbankje te staan terwijl ik wist dat het niet klopte. Het jaar is voor mij goed begonnen."