Internetorganisaties roepen overheid op te stoppen met sociale media

Nederlandse internetorganisaties roepen de overheid op te stoppen met sociale media Instagram, Facebook en X. De platforms zijn een gevaar voor de rechtsstaat en onze vrijheid, betogen ze, omdat de moederbedrijven "onbeschaamd" op zoek zijn "naar politieke macht".

De druppel die de emmer doet overlopen is het nieuws dat Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, de samenwerking stopt met factcheckers in de VS. Daardoor vindt het publieke debat steeds meer plaats "onder voorwaarden van grote big tech-bedrijven" die "geen oog" hebben voor gebruikers. "Het enige dat voor hen telt is winstmaximalisatie, met enorme polarisatie tot gevolg."

Dat schrijven vijf maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met digitale ontwikkelingen, waaronder onderzoeksinstituut WAAG Futurelab en internetwaakhond Bits of Freedom.

Schoof: we blijven op X en Instagram

De Nederlandse overheid gaat voorlopig geen gehoor geven aan de oproep, zegt premier Dick Schoof vandaag. "Ik denk dat de Nederlandse overheid een belangrijk communicatiemedium verliest op het moment dat we het besluit zouden nemen om niet op Meta of andere groepen te gaan zitten."

Wel zegt Schoof dat de overheid "de vinger aan de pols houdt" bij de ontwikkeling van contentmoderatie van de online platforms. Schoof zegt ervan uit te gaan dat de socialemediabedrijven zich houden aan Europese afspraken, zoals de Digital Services Act die advertentiemogelijkheden beperkt en verplicht tot ingrijpen bij illegale content.

Trump

De beslissing van Meta om te stoppen met factcheckers komt niet uit de lucht vallen. Het past bij de ideeën van aankomend president Donald Trump en zijn bondgenoot en techondernemer Elon Musk: vrijheid van meningsuiting staat boven alles, de rest is inmenging en censuur.

Een groeiend aantal organisaties en bedrijven kiest ervoor te stoppen met sociale media. Met name X, voorheen Twitter, verliest veel prominente gebruikers. Het totaal aantal dagelijkse gebruikers in Nederland nam vorig jaar nog wel toe, met 4 procent.