Minister Heinen: door inflatie zijn extra overheidsuitgaven 'zeer onverstandig'

Minister Heinen van Financiën pleit voor extra waakzaamheid als het gaat om het op orde houden van de overheidsfinanciën. Hij zegt dat er vanwege de hoge inflatie minder geld moet worden uitgegeven. Hij reageert daarmee op de laatste inflatiecijfers. "Naar de toekomst toe geven we echt te veel geld uit", zei Heinen voor aanvang van de eerste ministerraad na de kerstvakantie. "Meer uitgeven is zeer onverstandig."

In december bedroeg de inflatie in Nederland 4,1 procent, vergeleken met dezelfde maand in 2023. Drie jaar geleden schoten in Nederland vooral de energieprijzen omhoog na de Russische inval in Oekraïne. Daarna zijn de prijzen wel weer gedaald, maar de inflatie ligt nog altijd ruim boven het streefcijfer van 2 procent.

Nederland is een van de inflatie-koplopers in Europa en voor burgers en bedrijven zijn de hoge prijzen vervelend. "De inflatie is hoog en dat raakt mensen direct in hun portemonnee", zegt minister Heinen.

Allerlei oorzaken

De hoge prijzen hebben allerlei oorzaken. Onder meer door de lage Europese rente is geld lenen goedkoper. Dat leidt tot meer vraag en prijsstijgingen. En de Nederlandse overheid draagt door zijn eigen uitgaven bij aan de inflatie. Ook de verhoging van de accijns op tabak speelt een rol.

De Nederlandsche Bank (DNB) vindt dat het aan de politiek is om iets aan de inflatie te doen. DNB-president Knot stelt dat de overheid vooral niet te veel geld moet uitgeven, omdat dat duidelijk de prijzen omhoog jaagt. Heinen is het daarmee eens.

Kapot

De partij van Heinen (VVD) zit ook op deze lijn, maar het is de vraag of NSC en BBB, die deel uitmaken van de coalitie, ook voorstander zijn van de hand op de knip. Dat zou onder meer betekenen dat er geen extra geld komt voor ondersteuning van kwetsbare groepen. Voor NSC bijvoorbeeld is verbetering van de bestaanszekerheid een zeer belangrijk thema. NSC-Kamerlid Idsinga waarschuwt dat "de overheid zich niet kapot moet bezuinigen".

BBB-Kamerlid Vermeer stelt dat "er niet te streng gerekend moet worden". Het standpunt van de PVV over bestrijding van de inflatie is nog niet bekend.

Minister Heinen waarschuwt dat partijen zich niet rijk moeten rekenen. "Het is ook niet zo dat je thuis zegt: volgend jaar ga ik meer verdienen, dus ik geef het nu alvast uit."

De komende tijd moeten de coalitie en minister Heinen het eens zien te worden in de gesprekken over de voorjaarsnota. Dat is een soort update van de begroting van 2025. In die gesprekken leggen de partijen ook hun wensen op tafel, bijvoorbeeld over het minder verhogen van de huren. Minister Heinen is optimistisch dat de coalitie eruit komt. "We gaan netjes puzzelen."

Om de gesprekken over die Voorjaarsnota in goede banen te leiden, wil Schoof al op korte termijn praten met de vier coalitiepartijen. "We willen dat die gesprekken op ordentelijke wijze verlopen", aldus de premier.