Geen cel of boete in zwijggeldzaak voor Trump, wel met strafblad Witte Huis in

Donald Trump is in de zwijggeldzaak tegen hem veroordeeld tot een zogeheten 'onvoorwaardelijke vrijlating'. Hij was al schuldig bevonden in de strafzaak, nu is de veroordeling compleet.

Een 'onvoorwaardelijke vrijlating' houdt in dat hij geen (voorwaardelijke) gevangenisstraf of boete krijgt. Wel behoudt hij zijn strafblad. Trump wordt de eerste Amerikaanse president die in een strafzaak is veroordeeld. Over tien dagen wordt hij voor de tweede keer beëdigd als president.

De aanstaande president was niet aanwezig in de rechtbank, maar woonde de zitting via een videoverbinding bij vanuit zijn buitenhuis Mar-a-Lago. Hij noemde het proces opnieuw een "politieke heksenjacht". Zijn advocaat zei dat het juridische team van Trump van plan is om in hoger beroep te gaan.

Stormy Daniëls

De zaak gaat om een bedrag van 130.000 dollar dat Trump in 2016 aan porno-actrice Stormy Daniels betaalde, nadat hij tien jaar eerder seks met haar zou hebben gehad. Zwijggeld betalen is op zichzelf niet strafbaar, maar Trump zette het bedrag in zijn boekhouding als 'juridische kosten'. Dat is wel in strijd met de wet, oordeelde de jury.