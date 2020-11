Oud-doelman Pim Doesburg (77) overleden, recordhouder aantal eredivisieduels

In 2016 verrichtte Pim Doesburg samen met Tinus Bosselaar de aftrap bij het duel Sparta-Willem II tijdens het honderdjarig bestaan van Het Kasteel:

Drie seizoenen later legde hij met Sparta beslag op de KNVB-beker. In de finale tegen ADO hield Doesburg zijn doel schoon (1-0).

De Rotterdammer stroomde vanuit de jeugdopleiding door naar het eerste elftal van Sparta, waarvoor hij in 1962 als 18-jarige debuteerde.

Voormalig Oranje-international Pim Doesburg is op 77-jarige leeftijd overleden. Doesburg verdedigde het doel van Sparta en PSV en speelde 687 wedstrijden in de eredivisie. Met dat aantal is hij nog altijd recordhouder.

Doesburg met 471 duels de Spartaan met de meeste competitiewedstrijden achter zijn naam. De club noemt hem een van de grootste Spartanen uit de geschiedenis. In 1988 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste, tijdens het honderdjarig bestaan van de club.

Pas in 1987 zette hij met een tweede landskampioenschap bij PSV op 43-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. In Eindhoven was hij de laatste jaren van zijn loopbaan reservekeeper achter Hans van Breukelen.

Nederlands elftal

Doesburg kwam van 1967 tot 1981 acht keer uit voor het Nederlands elftal. In 1978 behoorde hij tot de selectie die de finale haalde op het WK in Argentinië, twee jaar later stond hij tijdens het EK op doel bij Oranje.

Na zijn actieve carrière was Doesburg keeperstrainer bij Sparta, Feyenoord en het Nederlands elftal. Ook was hij eigenaar van meerdere sportzaken.

Sparta zal voorafgaand aan het duel met ADO Den Haag zondag, hetzelfde affiche als de bekerfinale van 1966, een minuut stilte in acht nemen voor Doesburg.