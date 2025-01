Opnieuw discussie over borstimplantaten: worden de risico's overdreven?

Het verhaal van Rox

Rox besluit na zes jaar borstvoeding geven dat ze een borstvergroting wil. Ze meldt zich aan bij een privékliniek.

Vier maanden later ligt ze op de operatietafel. "Ik wist dat het gevaarlijk was, maar wilde die borstcorrectie zó graag dat ik op internet zo min mogelijk informatie heb opgezocht."

Als Rox ontwaakt uit de narcose voelt ze direct: ik heb spijt. Ze wil die protheses er zo snel mogelijk weer uit. Via via hoort ze van dokter Kappel en drie weken na de borstvergroting is ze in haar kliniek voor een corrigerende operatie.

"Natuurlijk heb ik scheve blikken gehad. Spoor je wel, vroegen mensen. Maar het is voor mij een les geweest om te beseffen: heb vrede met jezelf."