Na Rabobank kiest ook ABN Amro voor buitenlandse bestuursvoorzitter

ABN Amro is van plan Marguerite Bérard te benoemen als nieuwe bestuursvoorzitter van de bank. Ze vervangt de huidige topman Robert Swaak, die in augustus bekendmaakte binnen een jaar te vertrekken. Het is dan voor het eerst dat een vrouw een van de drie grote banken in Nederland leidt. Naast ABN Amro zijn dat ING en de Rabobank.

De 47-jarige Bérard werkte bij de Franse bank BNP Paribas en was tussen januari 2019 en maart 2024 lid van het bestuur van die bank. Daarvoor werkte ze bij een andere Franse financiële instelling, Groupe BPCE.

De Française en is volgens een woordvoerder van ABN Amro druk bezig om Nederlands te leren. Naar verluidt zou zij zich bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering in het Nederlands willen voorstellen.

De toezichthouders van ABN Amro, zoals De Nederlandsche Bank, moeten de benoeming nog officieel goedkeuren. Als dat is gebeurd, wordt ze in april de nieuwe ceo.

Buitenlandse top

Opvallend is dat straks twee van de drie grootste Nederlandse banken door een buitenlandse bestuursvoorzitter worden geleid. Rabobank koos ruim twee jaar geleden voor de Belg Stefaan Decraene als nieuwe topman. En ook hij kwam over van BNP Paribas.

ING koos vier jaar geleden voor Steven van Rijswijk als nieuwe ceo. Hij werd door de bank zelf opgeleid, en was voor zijn promotie risicodirecteur bij ING. De vierde bank van Nederland, De Volksbank, wordt met Roland Boekhout eveneens geleid door een bij ING opgeleide bankier.

Saillant detail is dat BNP Paribas in de zomer van 2022 nog informeerde bij het ministerie van Financiën naar mogelijkheden om ABN Amro over te nemen. De Staat had op dat moment nog meer dan de helft van de tijdens de kredietcrisis genationaliseerde bank in handen. Inmiddels is de Staat bezig om het belang af te bouwen naar zo'n 30 procent.

Volgens een woordvoerder van ABN Amro hangt de benoeming van Bérard niet samen met een mogelijke fusie of overname door BNP Paribas. Bérard zou vanwege haar carrière in de consumenten- en mkb-bank het best passen bij ABN Amro. Op dat vlak wil de bank groeien in noordwest-Europa.