Libië deporteert honderden migranten naar woestijnstad in Niger

Correspondent Afrika Saskia Houttuin:

"Veel Nigerezen die naar Libië reizen, doen dat om daar in de mijnen of in de bouw te werken. Het zijn vaak jonge mannen en minderjarige jongens uit het zuiden van het land. In Libië kunnen zij meer geld verdienen dan thuis, vandaar dat zij er vaak in grote groepen naartoe trekken.

In veel steden in Niger, zoals de bekende woestijnstad Agadez, is een hele industrie rondom deze jonge arbeiders ontstaan. Achterop propvolle pick-ups worden zij dwars door de woestijn naar het zuiden van Libië gereden. Daar moeten ze het verder zien te rooien.

Hun situatie is heel kwetsbaar, onderweg lopen ze het gevaar te worden achtergelaten in de woestijn of te worden aangehouden door milities. We zien het nu ook met deze massadeportaties: mensen worden in de woestijn gedumpt. Dit soort deportaties gebeuren regelmatig, ook vanuit buurland Algerije.

Alarme Phone Sahara zet zich al jaren in om de migratie in deze regio te regulariseren. Zij lobbyen daarvoor bij zowel de Nigerese, als de Libische en Algerijnse autoriteiten. "Want er gaan veel te veel mensenlevens verloren," zei Azizou Chehou vorig jaar, toen de NOS op reis was in Agadez."