NIOD over oorlogsarchief: zorgwekkende situatie, minister moet ingrijpen

Het oorlogsinstituut NIOD heeft kritiek op de gang van zaken rond de namenlijst van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). De publicatie ervan heeft geleid tot "een zorgwekkende en zeer onwenselijke situatie", staat in een verklaring. Het NIOD roept minister Bruins op om in te grijpen.

Het Nationaal Archief zette vorige week donderdag de namen online van de 425.000 mensen die voorkomen in het CABR. Het gaat om mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn onderzocht op mogelijke collaboratie met de Duitse bezetter.

Geïnteresseerden kunnen nu zoeken op naam, maar de bijbehorende dossiers zijn alleen op aanvraag in te zien in de studiezaal van het Nationaal Archief. De animo daarvoor is groot: er is inmiddels een wachtlijst van anderhalve maand.

Gevaar voor 'suggestieve associaties'

Vanwege het feit dat de namen wel online beschikbaar zijn maar de dossiers niet, is volgens het NIOD "grote maatschappelijke beroering" ontstaan. Zonder het achterliggende materiaal kunnen "suggestieve associaties" ontstaan over mensen die voorkomen in de namenlijst, zegt het instituut.

Want er staan niet alleen collaborateurs in, maar ook bijvoorbeeld mensen die na onderzoek zijn vrijgepleit van samenwerking met de Duitsers, of zelfs Joden die in een concentratiekamp zijn vermoord. Ook zijn namen opgenomen van mensen van wie er geen dossier is. Om die reden werden de afgelopen week de namen van 25.000 mensen geschrapt.