Inlogproblemen bij DUO, niet bekend wanneer storing is verholpen

De website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft sinds gisteren inlogproblemen. Er is een probleem met het systeem voor de autorisatie bij het inloggen. Het is niet bekend wanneer de storing zal zijn verholpen, zegt een woordvoerder.

DUO berichtte eerder dat de problemen naar verwachting vanochtend opgelost zouden zijn, maar dat is "ondanks de vele tests" nog niet gelukt.

Vanwege de storing is de dienst tijdelijk gestopt met het versturen van berichten aan mensen die in de periode 2015 tot 2023 in het hoger onderwijs een opleiding hebben gevolgd en vanwege het leenstelsel vaak geen basisbeurs kregen. Zij hebben mogelijk recht op een tegemoetkoming van DUO.

Het gaat om een bedrag van 34,17 euro voor elke maand dat de student geen basisbeurs kreeg. In totaal betreft het 600.000 mensen.

'Geen actie nodig'

Gisteren begon DUO met het inlichten van die mensen, maar nu is dat dus even gepauzeerd. "Het versturen wordt pas hervat wanneer de storing is verholpen", zegt de woordvoerder.

Hij benadrukt dat mensen geen actie hoeven te ondernemen voor de tegemoetkomingen zelf. "Maar vermoedelijk willen mensen uit nieuwsgierigheid toch inloggen", zegt hij. Sommige mensen komen, ondanks de inlogproblemen, er wel doorheen.