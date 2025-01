Bos zet voor even baanrecord neer in Sankt Moritz, maar belandt weer naast podium

Vanwege een storing worden nieuwe foto's niet weergegeven. We werken hard aan een oplossing.

Skeletonster Kimberley Bos heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz weer geen podiumplaats behaald. Ze eindigde als vijfde, maar de Edese maakte wel indruk in de tweede run, waarin ze voor even het baanrecord neerzette.

Dat record bleef niet lang in haar bezit, want de Britse Tabitha Stoecker, de Belgische Kim Meylemans, de Braziliaanse Nicole Rocha Silveira en de Oostenrijkse Janine Flock waren later nog sneller. Flock won ook, net als vorige week in Winterberg.

Bos begon in Zwitserland op een speciale baan aan haar missie om een tweede wereldbekerzege te behalen. De oudste baan ter wereld bestaat volledig uit natuurijs. De bronzenmedaillewinnares van de Spelen in Peking kan ook goed presteren op deze afdaling. Ze werd in 2023, tijdens het WK, nog tweede op één honderdste van het goud.

Snelle tweede run

Maar Bos kon dat kunstje dit jaar niet herhalen. Zowel in de eerste als tweede run kwam ze als vijfde snelste over de streep. Maar de tweede run zorgde wel voor een lach op haar gezicht: ze kwam een halve seconde sneller naar beneden dan bij de eerste afdaling.

Joelend stapte ze van haar slee. "Een baanrecord?", vroeg ze zich hardop af. De tijd van 1.09,45 was inderdaad even goed voor een baanrecord. Maar één afdaling later was ze dat record alweer kwijt.