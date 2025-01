Levenslang voor opdrachtgever moord op Groningse docent in 2002

De Britse drugscrimineel Robert D. krijgt een levenslange gevangenisstraf voor het beramen van de moord op de Groningse Gerard Meesters. De 52-jarige docent werd in 2002 om het leven gebracht in de deuropening van zijn woning.

De rechtbank spreekt van "een koelbloedige moord op een onschuldig slachtoffer", citeert RTV Noord. Ook wees de rechtbank op de grote gevolgen voor de nabestaanden. Voor de rechtbank staat vast dat het D. is geweest die de opdracht tot de moord heeft gegeven.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. D. zit al tot 2030 een gevangenisstraf in Parijs uit voor internationale drugshandel. D. was niet bij de uitspraak omdat hij liever in zijn Franse cel wilde blijven.

Het motief van de moord van 22 jaar geleden is allang duidelijk: de zus van Meesters werd gezocht door internationale drugscriminelen voor het achteroverdrukken van een partij drugs.

Schutter had al levenslang

Op zoek naar de zus kwamen de Britse bendeleden bij Gerard Meesters uit. Die zei niet te weten waar zijn zus verbleef. Vier dagen later werd hij met acht kogels in de deuropening van zijn woning in Groningen vermoord.

De schutter kreeg enkele jaren na de moord al een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Lange tijd was niet duidelijk wie het brein achter de moord was. De nabestaanden van Meesters en journalist Rob Zijlstra van Dagblad van het Noorden deden vervolgens zelf onderzoek en waren er al langer van overtuigd dat Robert D. de regisseur was. De schutter had dat tegen hen verklaard.

De Brit heeft altijd alle betrokkenheid ontkend. Eerder zei hij dat een achterovergedrukte partij drugs ter waarde van 250.000 euro geen moord waard zou zijn. "Waarom iemand vermoorden voor dit bedrag? Er is geen motief voor. Iemand was blijkbaar boos op deze mensen. Ik was het niet", verklaarde hij eerder.

Vorm van rust

De weduwe van Meesters en zijn zoon en dochter waren aanwezig bij de uitspraak. "Een veroordeling zal ons een vorm van rust geven", zeiden de kinderen voorafgaand aan de uitspraak tegen RTV Noord.