Mond-en-klauwzeer in Duitsland, voor het eerst in decennia

Vanwege een storing worden nieuwe foto's niet weergegeven. We werken hard aan een oplossing.

Voor het eerst in jaren is er in Duitsland een uitbraak van mond-en-klauwzeer (MKZ). Drie waterbuffels in een boerderij in de plaats Hönow bij Berlijn zijn doodgegaan als gevolg van de ziekte, blijkt uit onderzoek.

Plaatsvervangend districtsbestuurder Freidemann Hanke (CDU) zei tegen de krant Bild dat alle elf overgebleven waterbuffels op de getroffen boerderij worden gedood. Nog eens vijftien dierenop drie nabijgelegen boerderijen worden onderzocht. Ook dieren van dezelfde eigenaar die in een andere regio worden gehouden, worden op het virus gecontroleerd.

De laatste MKZ-gevallen in Duitsland waren volgens Duitse media in 1988. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de uitbraak. Het MKZ-virus is onschadelijk voor de mens.

Geen behandeling

Mond-en-klauwzeer is een zeer besmettelijke virusziekte bij evenhoevige dieren zoals runderen, schapen, geiten en varkens. Voor de meeste volwassen dieren is de ziekte niet dodelijk.

Er bestaat geen behandeling tegen de ziekte. Als één dier op een boerderij ziek wordt, wordt uit voorzorg de hele populatie gedood.