Mondkapjesadvies in Nederland ongewijzigd, 'beeld anders dan in België'

Waar in België het advies geldt om mondkapjes te dragen in de zorg en bij luchtwegklachten ook in het openbaar vervoer, ligt dat in Nederland anders. Het RIVM wijst op het algemene advies bij luchtwegklachten, onder meer om afstand te houden en in het geval van noodzakelijk contact een mondkapje te dragen.

Minister Agema van Volksgezondheid zei vanochtend voor aanvang van de ministerraad dat het beeld in Nederland anders is dan in België. "We houden het goed in de gaten, maar het is niet zo dat we ons op dit moment extra zorgen maken over de ontwikkeling van welk virus dan ook." In België neemt de druk op ziekenhuizen en huisartsen toe door de virussen en daarom is daar het advies aangepast.

Agema wijst erop dat in de winter altijd veel virussen rondgaan. Het RIVM ziet zoals ieder jaar veel RS, maar ook het griepvirus en het coronavirus dat vijf jaar geleden tot een pandemie leidde.

Het instituut stelt dat een besmetting nooit helemaal voorkomen kan worden, maar dat bijvoorbeeld goed handen wassen (met water en zeep) en binnen ventileren wel verdere verspreiding kan beperken.