Ongelooflijk, maar waar: Denemarken kan Belgisch feest nog bederven

Op de dag af twee jaar geleden zou België zich met twee vingers in de neus gaan plaatsen voor het finaletoernooi van de eerste Nations League. Tegen Zwitserland mocht de nummer drie van het WK zelfs met twee doelpunten verschil verliezen.

Nog geen twintig minuten waren er gespeeld in Luzern of Thorgan Hazard had al twee keer het Zwitserse net doen bollen. Over en uit. "En toen lieten we het een beetje lopen. Dat mag je nooit doen."

Doelman Thibaut Courtois weet nog als de dag van gisteren hoe de Zwitsers vervolgens nog vijf keer wisten te scoren en daarmee de Belgen uit de eindronde hielden. Die fout zullen ze geen tweede keer maken, zou je denken.

Toch dreigt eenzelfde scenario als de nummer een van de FIFA-ranglijst het vanavond in Leuven opneemt tegen Denemarken.

Doelman Thibaut Courtois en bondscoach Roberto Martínez gingen in de persconferentie in op de nederlaag in Luzern in 2018 en het duel met de Denen van dinsdag.