Tennistoppers voor Australian Open nog bezig met dopingzaak: 'Ergste tijd van mijn leven'

De titelverdediger op de Australian Open zegt dat hij nog elke keer aan de zaak denkt. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet het geval is." De dopingaturoiteit WADA ging namelijk in september in beroep tegen de vrijspraak van Sinner en de Italiaan wacht sinds die tijd op een beroepszaak.

"Maar daarover weet ik op dit moment net zoveel als jullie weten", zei de nummer één van de wereld op de persconferentie. "We zitten in een fase waarin we heel veel dingen niet weten."

Tot dat beroep is geweest, speelt de Italiaan gewoon zijn wedstrijden. Op de eerste grand slam van het jaar wacht in de eerste ronde de Chileen Nicolás Jarry.

Controlfreak

Voor Swiatek geldt dat zij vorig jaar drie toernooien miste door een schorsing na een positieve dopingtest. De vijfvoudig grandslamwinnares verklaarde dat de positieve test te wijten viel aan een vervuild medicijn, melatonine, dat de Poolse gebruikte tegen slaapproblemen en jetlag.

Die periode viel haar zwaar, zei de Poolse op de persconferentie. "Het was behoorlijk chaotische en zeker niet makkelijk. Het was de ergste tijd uit mijn leven."