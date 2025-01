Triodos gaat eigenaren certificaten compenseren, zet 101 miljoen euro opzij

Eigenaren van de fors in waarde gedaalde certificaten van duurzame bank Triodos kunnen een compensatie krijgen van 10 euro per certificaat. Die certificaten, een soort aandelen, waren ooit 84 euro waard. Nu is dat nog maar 26 euro.

Er is al jarenlang gedoe over de certificaten. Ook voerden certificaathouders allerlei rechtszaken over compensatie. Als eigenaren de compensatie van 10 euro per certificaat accepteren, geven ze ook het recht op om via rechtszaken nog meer compensatie te krijgen.

De Stichting Certificaathouders Triodos Bank, die zich inzet voor eigenaren, steunt het plan van Triodos. "We zijn tevreden omdat we menen dat dit akkoord in het beste belang is van alle certificaathouders en de bank", zegt de stichting in een reactie. "De hoogte van de financiële tegemoetkoming is het maximale dat we konden bereiken. Wij bevelen de overeenkomst van harte aan bij de certificaathouders."

Triodos verkocht de afgelopen 40 jaar zogenoemde certificaten van aandelen, met name aan klanten van de bank. Die certificaten helpen de bank met het eigen vermogen. Certificaathouders kregen in ruil hiervoor recht op een deel van de winst, net als bij een gewoon aandeel.

Handel stopgezet

Maar anders dan bij een aandeel waren de Triodos-certificaten niet vrij verhandelbaar. Eigenaren konden ze alleen terugverkopen aan de bank zelf. Tientallen jaren ging dat goed. Maar in 2020, tijdens de coronacrisis, wilden teveel eigenaren de certificaten terugverkopen en bevroor Triodos de handel.

Pas in 2023 ging de handel weer open. Maar niet op een beurs, maar op een multilaterale handelsfaciliteit. Dat is een alternatief voor een aandelenbeurs met specifieke regels. Zo is dat handelsplatform alleen toegankelijk voor geregistreerde deelnemers. Nog steeds was het certificaat daardoor niet zo vrij verhandelbaar als op een aandelenbeurs. Op de eerste dag daalde de prijs meteen fors. Voor de sluiting in 2020 was een certificaat nog 84 euro waard, na de heropening bleef die steken op 50 euro. Inmiddels is dat nog maar 26 euro.

101 miljoen

De duurzame bank heeft 101 miljoen euro gereserveerd voor de compensatieregeling. En dat heeft een forse impact op de winst over afgelopen jaar, zegt de bank. Triodos verwacht over 2024 nu quitte te spelen. Op 13 maart presenteert de bank de jaarcijfers.

Eerder zei Triodos al dat de handel op het speciale handelsplatform niet naar wens verloopt en dat die daarom verplaatst wordt naar de Euronext, de beurs van Amsterdam. Dat overhevelen naar Euronext moet ergens voor mei dit jaar gebeuren.