Verbij na maandenlange stilte terug op het ijs: 'Half jaar nauwelijks gesport’

Met de Olympische Spelen van 2026 in zicht blijft de vraag of Verbij daar nog een rol van betekenis kan spelen. Op 'zijn' afstand, de 1.000 meter, is de concurrentie enorm. In Nederland maken Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Tim Prins, Merijn Scheperkamp en Joep Wennemars de dienst uit. Internationaal gezien is de Amerikaan Jordan Stolz dit seizoen nog onverslaanbaar.

Geen figurantenrol

Wanneer we Verbij terugzien in wedstrijdverband? Daar heeft de sprinter zelf nog geen antwoord op. "Ik sta niet open voor een figurantenrol. Het is niet lekker als ik een wedstrijd ga rijden en het zijn slechte tijden."

Toch sluit Verbij een poging om zich te kwalificeren voor de Spelen van Milaan niet uit. Mocht de sprinter zijn oude niveau halen, dan ligt de weg open om zich aan te sluiten bij de ploeg van Johan de Wit. "Dan gaan we volgend jaar in met het idee dat hij voor de Spelen gaat", aldus De Wit.