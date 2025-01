Kamer van Koophandel: ondernemers kunnen meer doen tegen oplichting

In Nederland zijn het afgelopen jaar zo'n 25.000 ondernemers opgelicht, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK). Ondernemers kunnen zelf veel meer doen om oplichting te voorkomen, zegt de KvK in een toelichting.

Bij oplichting gaat het onder meer om spullen die zijn betaald, maar niet geleverd. "We hebben verhalen gezien van ondernemers die aanbetalingen deden voor goederen, grondstoffen, en die niet geleverd kregen", zegt Edou Ritsma, projectleider fraudebestrijding bij de KvK. "En achteraf kwamen ze erachter dat ze met een partij zaken deden die niet eens in het handelsregister stond ingeschreven."

Gevolgen

Of vorig jaar meer of minder ondernemers zijn opgelicht dan het jaar daarvoor is niet onderzocht door de KvK, maar Ritsma vindt 25.000 wel een zorgwekkend aantal. Ook omdat oplichting vooral bij kleine ondernemers al snel tot problemen kan leiden. "Een schadebedrag van 25.000 euro kan enorme gevolgen hebben, bijvoorbeeld omdat ondernemers bepaalde investeringen niet meer kunnen doen."

Ondernemers zouden bij nieuwe klanten veel meer de achtergrond moeten checken, onder meer door te kijken in het handelsregister. "Hoe lang bestaat het bedrijf? Wie is bevoegd om namens dat bedrijf zaken te doen en contracten te ondertekenen?", zegt Ritsma. Ook kan het volgens hem helpen eerst een aanbetaling te vragen of betaling van het volledige bedrag ineens voordat er geleverd wordt.

Een ondernemer zou bij een nieuwe klant ook eerst kunnen beginnen met kleine leveringen, zegt Ritsma. "Als dat goed gaat, kun je opschalen naar wat grotere leveringen en grotere aantallen."

Op dit moment neemt een op de vijf ondernemers maatregelen tegen oplichting. Volgens de KvK is dat te weinig.