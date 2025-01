Ongelukken door gladheid, KNMI waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden

Gladheid op de weg heeft op verschillende plekken in het land geleid tot ongevallen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor heel Nederland, behalve de Waddeneilanden. Die geldt tot ongeveer 10.00 uur. "Pas je rijstijl aan als je de weg op gaat", zegt Rijkswaterstaat.

Bij Donderden (Drenthe) raakte iets voor 08.00 uur een vrachtwagen van de weg. Volgens de chauffeur was het wegdek spiegelglad en was bijsturen niet meer mogelijk. Tussen Geeuwenbrug en Hoogersmilde belandde een automobilist in het water. Volgens RTV Drenthe was ook hier gladheid de oorzaak.

In Limburg viel vannacht opnieuw sneeuw. Vanaf 02.00 uur is er flink gestrooid, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen L1 Nieuws. Op de A73 ter hoogte van Grubbenvorst raakte een auto van de weg. Die belandde in de sloot maar de bestuurder raakte niet gewond. Hij werd verrast door de plotselinge gladheid.

In Noord-Brabant gebeurde een ongeluk in Oss. Volgens Omroep Brabant kwam de bestuurder door gladheid op de verkeerde weghelft terecht en sloeg de auto vervolgens over de kop. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Weinig files

De vrijdagochtend is altijd relatief rustig wat betreft woon-werkverkeer en daarom staan er niet al te veel files in het land, zegt de ANWB. Op de A50 van Eindhoven naar Oss ontstond vanochtend wel file vanwege een geschaarde vrachtwagen. Het is onduidelijk of dat ongeluk gebeurde door gladheid.

Ook op de A2 richting Maastricht bij knooppunt Batadorp gebeurde een ongeluk. De vertraging liep op tot ongeveer een half uur. Over de oorzaak van dat ongeluk is nog niets bekend.

Strooizout

Tussen gisteravond 19.00 uur en vanochtend 07.00 uur heeft Rijkswaterstaat ruim 5 miljoen kilo zout gestrooid en hebben medewerkers ruim 66.000 kilometer gereden.