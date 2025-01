Djokovic zegt in 2022 vergiftigd te zijn in Australië: 'Te veel kwik en lood in mijn lichaam'

Novak Djokovic zegt in 2022 te zijn vergiftigd toen hij in Melbourne in detentie zat. De Servische tennisser zat destijds in een immigratiehotel omdat hij zonder coronavaccin het land binnenkwam.

In 2022 kreeg Djokovic een vrijstelling om naar de Australian Open te gaan, ondanks de regels die voorschreven dat hij gevaccineerd had moeten zijn. Maar nadat hij was aangekomen in Australië werd hij vastgehouden op het vliegveld. Zijn visum werd ingetrokken en vervolgens werd hij naar een immigratiehotel gestuurd.

In dat hotel ging het volgens de Serviër mis. Djokovic voelde zich plots heel ziek. "Ik realiseerde me dat ik in dat hotel in Melbourne eten kreeg dat me heeft vergiftigd", zegt de 24-voudig grandslamwinnaar in een interview met het tijdschrift GQ.

Lood en kwik

"Ik ontdekte wat dingen toen ik terug was in Servië. Ik heb dat nooit openbaar gemaakt, maar er bleek een hoog gehalte lood en kwik in mijn lichaam te zijn gevonden."

Het ministerie van Binnenlandse Zaken weigerde bij navraag van GQ uit privacyredenen commentaar te geven op de uitspraken van Djokovic.