Burgemeester sluit huis Almere, even later derde explosie in zelfde straat

In Almere is opnieuw een explosief ontploft in de John Raedeckerstraat. Dat gebeurde vlak na middernacht. Het was de derde ontploffing deze week: dinsdag en woensdag gingen er ook al explosieven af bij huizen in dezelfde straat in de wijk Tussen de Vaarten.

Bij de explosie op dinsdag raakte een bewoner lichtgewond. Een dag later ging een explosief af bij de buren. Burgemeester Hein van der Loo besloot gisteravond die woning af te sluiten, schrijft Omroep Flevoland. Korte tijd later was het dus opnieuw raak. Van der Loo noemt de brutaliteit van de daders "ongehoord".

Vergissing

Het is nog niet bevestigd of de explosie van vannacht bij de afgesloten woning was. Buurtbewoners zeiden eerder tegen de regionale omroep dat het explosief van dinsdag een 'vergissingsaanslag' was en dat daarom de volgende dag een explosief ontplofte bij de buren. De politie heeft daar nog niets over gezegd en ook niet over een mogelijk motief.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is vannacht ingezet. Ook stond een ambulance paraat. Voor zover bekend raakte vannacht niemand gewond.

In Flevoland gingen vorig jaar in totaal 86 explosieven af, blijkt uit cijfers die Omroep Flevoland opvroeg bij de politie. Dat is meer dan een verdubbeling van het jaar ervoor. De meeste explosies waren in Almere.