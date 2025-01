Pizzagate-dader doodgeschoten bij aanhouding door politie

De Amerikaan die in 2016 naar aanleiding van samenzweringstheorieën het vuur opende in een pizzeria, is afgelopen weekend doodgeschoten door de politie in zijn thuisstaat North Carolina. Edgar Maddison Welch (36) weigerde een vuurwapen te laten vallen toen hij werd aangehouden door agenten.

Welch reisde kort na de eerste verkiezing van Donald Trump naar de Amerikaanse hoofdstad Washington om verhaal te halen bij de Comet Ping Pong pizzeria. Hij geloofde het nepnieuws dat tijdens de verhitte verkiezingscampagne werd verspreid over Hillary Clinton: het restaurant zou het hoofdkwartier zijn van een satanisch pedo-netwerk van de Democraat en andere partijprominenten.

Gewapend viel Welch het restaurant binnen op een moment dat er veel gezinnen aan het eten waren. Hij bedreigde personeel en vuurde kogels af op een afgesloten deur die hij open wilde hebben. De politie kon hem uiteindelijk overtuigen zich over te geven door erop te wijzen dat zijn acties traumatiserend waren voor de jonge restaurantgasten. Niemand raakte gewond.

QAnon

Welch zag zichzelf als de held van het verhaal. Hij had immers 600 kilometer gereisd om te voorkomen dat kinderen slachtoffer zouden worden. Hij zag niet in dat het hele gruwelverhaal makkelijk te ontkrachten was geweest: zo zouden de politici gebruikmaken van de kelder van het restaurant, terwijl het gebouw helemaal geen kelder had.

Voor het grote publiek was de inval de eerste kennismaking met de radicaal-rechtse Pizzagate-samenzwering. De schok was groot dat bizarre en makkelijk te ontkrachten samenzweringstheorieën tot zulke gewelddadige acties konden leiden. Vuige geruchten over politieke tegenstanders bleven ook na het incident de ronde doen onder Trump-aanhangers, onder meer aangewakkerd door de QAnon-beweging.

Welch kreeg van de rechter uiteindelijk een celstraf van vier jaar. Hij kwam in 2020 weer op vrije voeten.

Arrestatiebevel

De politie opende zaterdag het vuur op Welch toen hij zich verzette bij een aanhouding in de buurt van zijn woonplaats Salisbury. Een agent had zijn auto herkend en wilde hem oppakken omdat er nog een arrestatiebevel tegen hem liep. In een verklaring geeft de politie geen details over waarom Welch werd gezocht, alleen dat hij de voorwaarden van zijn vrijlating had overtreden.

Nadat agenten de auto hadden tegengehouden, bleek Welch op de bijrijdersstoel te zitten. Hij trok een pistool uit zijn binnenzak toen hem werd bevolen uit te stappen, en richtte dat op de agenten. Die openden het vuur omdat hij weigerde het vuurwapen weg te doen. Welch overleed twee dagen later aan zijn verwondingen.

Twee andere inzittenden van de auto en de drie agenten bleven ongedeerd. De agenten zijn lopende het onderzoek op non-actief gesteld.