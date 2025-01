Wekdienst 10/1: Advocaten Taghi willen nieuwe rechters • Trump hoort straf in zwijggeldzaak

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen en werkzaamheden op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De wrakingskamer in Amsterdam buigt zich vanmorgen over een verzoek van de advocaten van Ridouan Taghi. Die willen dat de rechters van het gerechtshof worden vervangen na een uitspraak van gisteren. Het hof oordeelde dat de advocaten van Taghi geen extra tijd krijgen om de grote strafzaak voor te bereiden.

Een rechtbank in New York doet uitspraak tegen Donald Trump. Hij werd vorig jaar schuldig bevonden aan het vervalsen van zakelijke documenten na een zwijggeldbetaling aan een pornoster.

De rechtbank in Groningen doet uitspraak in de zaak tegen de 52-jarige Brit Robert D., die wordt verdacht van het geven van de opdracht voor de moord op leraar Gerard Meesters in 2002. Het Openbaar Ministerie eiste in november een levenslange gevangenisstraf.

Op ijsbaan Thialf starten de schaatsers de eerste dag van het EK sprint. Voor de mannen en vrouwen staan de 500 en 1000 meter op het programma. Het is vanaf 18.50 uur te volgen via NPO 1 en op onze site en app.

Wat heb je gemist?

De aarde was vorig jaar anderhalve graad warmer dan voor de industriële revolutie, blijkt uit berekeningen van het Europese instituut Copernicus. Dat is een kritische grens, want in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot anderhalf of hooguit twee graden.

Het warmterecord komt onder meer doordat er nooit eerder zoveel CO2 in de lucht zat en door het weerfenomeen El Niño. Ook warmt de aarde op doordat er minder lage bewolking is die het zonlicht weerkaatst. Hoe dat komt, wordt nog onderzocht.

Ander nieuws uit de nacht:

Tienduizend gebouwen verwoest, tien doden door branden Los Angeles: Met name villawijk Pacific Palisades aan de westkant van de stad is zwaar getroffen. Daar zijn meer dan 5000 gebouwen verwoest. Niet ver daarvandaan is een nieuwe brand uitgebroken.

Zwitser beschuldigd van spionage overleden in Iraanse cel: De man, over wie geen details bekend zijn gemaakt, zat vast op verdenking van spionage. Volgens Iraanse staatsmedia heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt.

35 jaar na het einde van de DDR nog steeds veel belangstelling voor Stasi-dossiers: De toenmalige Oost-Duitse geheime dienst hield alle inwoners nauwlettend in de gaten en legde alles vast. Vorig jaar deden bijna 29.000 mensen een verzoek om in te zien wat er precies over hen was verzameld.

En dan nog even dit:

Tien doden, duizenden verwoeste huizen en meer dan honderdduizend evacués. Het is de voorlopige schade van de branden in en rond Los Angeles, waar de autoriteiten spreken van een ongekende catastrofe. De stad kampt vrijwel jaarlijks met branden, maar die van dit jaar lijken moeilijker te bestrijden dan die uit andere jaren.

Oud-acteur Reinout Oerlemans, de Nederlandse honorair consul van Los Angeles, laat zien hoe de stad er aan toe is: