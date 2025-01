Wat kan Europa doen tegen de almachtige techbedrijven?

Toch heeft de wet al resultaten geboekt. Zo kondigde LinkedIn aan te stoppen met gepersonaliseerde advertenties nadat de Europese Commissie het bedrijf om informatie had gevraagd. En TikTok maakte vorig jaar bekend niet meer te werken met een beloningssysteem nadat de Europese Commissie had gedreigd met een voorlopig verbod op dat systeem vanwege zorgen over verslaving bij kinderen.

De Europese Commissie heeft dus juridische mogelijkheden om ook Musk en Zuckerberg verder onder druk te zetten. Maar er is ook een geopolitieke realiteit. En die brengt allerlei dillema's met zich mee.

Trump te vriend houden

Want voorlopig lijkt de strategie van de Europese Unie juist om aankomend president Trump te vriend te houden en hem te verleiden tot samenwerking. En niet: hem voor het hoofd stoten met rechtszaken tegen een van zijn belangrijkste adviseurs, Elon Musk.

Maar het is onduidelijk hoelang die strategie overeind kan blijven. Musk en Zuckerberg zeggen hardop dat ze zich niets willen aantrekken van de Europese wet die de techbedrijven reguleert. Dat kan de EU niet zomaar over zijn kant laten gaan. Een Unie die de eigen wetten niet handhaaft, verliest aan geloofwaardigheid.

Maar aankomend vicepresident Vance zei eerder dat als de Europese Commissie een techbedrijf als X blijft reguleren, Amerika uit de NAVO stapt. Het ligt politiek dus heel gevoelig om stappen te zetten tegen de grote techbedrijven.

'Juist nu moet EU opstaan'

Kim van Sparrentak, Europarlementariër voor GroenLinks-PvdA, roept de Commissie op dat wél te doen en als EU de "titanenstrijd" met Trump en zijn "techoligarchie" aan te gaan.

Volgens haar gebruikt Musk X om Europa te verdelen en te verzwakken en dreigt hetzelfde voor de platforms van Zuckerberg, onder meer Facebook en Instagram. "Juist nu moet de EU opstaan om democratische waarden te verdedigen in het online publiek debat", zegt Van Sparrentak.

Ook haar VVD-collega Bart Groothuis is kritisch over de houding van de Europese Commissie tot nu toe. "De stilte over mogelijke ongewenste buitenlandse beïnvloeding van de Duitse verkiezingen en overtreding van de DSA is oorverdovend", zegt hij. "Europa moet eenduidig reageren wanneer vastgesteld is dat wetten worden overtreden."

De verantwoordelijk Eurocommissaris, de Finse Henna Virkkunen, schreef eerder deze week een brief aan Europarlementariërs met de boodschap dat de Commissie van plan is om "energiek" door te gaan met het al lopende onderzoek naar X en "zo snel als juridisch mogelijk tot een conclusie te komen".

Een beslissing over vervolgstappen in het lopende onderzoek naar X zal op het allerhoogste politieke niveau, door commissievoorzitter Ursula von der Leyen zelf, genomen worden. Of zij Musk uiteindelijk écht juridisch gaat aanpakken, moet blijken.