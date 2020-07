Belangrijke sponsor vraagt Washington Redskins naam te veranderen

Na jaren van oproepen aan de American footballclub Washington Redskins om de naam te veranderen vanwege racisme, mengt nu ook een belangrijke sponsor zich in de discussie. De Amerikaanse pakketbezorger FedEx, de naamgever van het stadion van de Redskins, heeft de club gevraagd de naam te wijzigen.

Redskins betekent 'roodhuiden', een verwijzing naar de oorspronkelijke bewoners van Amerika die in de VS als kwetsend wordt beschouwd. Er worden al jaren oproepen gedaan om naam te veranderen, maar eigenaar Daniel Snyder zei dat dat niet gaat gebeuren zolang hij aan het roer staat.

"We hebben het team in Washington ons verzoek meegedeeld om de naam van het team te veranderen", schrijft FedEx in een verklaring. De club heeft nog niet gereageerd. Coach Ron Rivera zei onlangs dat hij bereid is te praten over de naam.

George Floyd

Hoewel uit eerdere opiniepeilingen blijkt dat de meeste Amerikanen een naamsverandering niet nodig vinden, is de druk op de Redskins de laatste tijd toegenomen. Na de dood van George Floyd is er veel discussie over racistisch politiegeweld en het gebruik van omstreden personen en symbolen uit de geschiedenis.

Vorige week nog haalde Washington Redskins een beeld weg van George Preston Marshall, die de club in 1932 oprichtte en er racistische denkbeelden op nahield. Ook werd zijn naam verwijderd van het FedEx Field, zoals het stadion van de club heet.

Nike en PepsiCo

FedEx ontving deze week een brief van een grote groep investeerders die erop aandrong een verzoek tot een naamsverandering te doen. Diezelfde brief is ook gestuurd aan andere grote sponsoren, zoals PepsiCo en Nike. Voor zover bekend hebben die daar niets mee gedaan.

Gisteren werd wel bekend dat Nike, dat de tenues verkoopt van alle 32 clubs in de National Football League, niet langer de clubkleding van de Washington Redskins aanbiedt. Wanneer de clubnaam is verwijderd van de site van Nike en of dat te maken heeft met de naam van de Redskins, is niet bekend. Nike heeft hier vooralsnog niets over bekendgemaakt.