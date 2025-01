De eredivisie begint weer: vier dingen om naar uit te kijken in de tweede seizoenshelft

Maar er is een kans dat PSV in de tweede seizoenshelft zelfs nog meer zal scoren. Dat komt door Ricardo Pepi, die het seizoen begon als tweede spits maar zich razendsnel heeft ontwikkeld tot misschien wel de beste doelpuntenmaker in de eredivisie. Hij scoort gemiddeld elke 64 minuten dit seizoen.

Tel daarbij op dat aanvoerder Luuk de Jong een bewezen doelpuntenmaker is én dat assistkoning Joey Veerman helemaal terug is van een blessure, en dat doelpuntenrecord lijkt haalbaar. Bovendien heeft PSV aanvallende versterking gekregen in de persoon van Esmir Bajraktarevic.

Dribbelkoningen

Een mannetje passeren met de bal aan de voet: het lijkt een uitstervende kunst in het profvoetbal, maar in de eredivisie zijn er nog genoeg spelers die het beheersen. In de top van het klassement van 'succesvolste dribbels' gaat een aantal spelers nek aan nek.

Ringo Meerveld (Willem II, 38 succesvolle dribbels) gaat momenteel aan kop, maar hij wordt op de voet gevolgd door Yoann Cathline (FC Utrecht, 37 succesvolle dribbels) en Richonell Margaret (RKC, 34 succesvolle dribbels).

Verder is het de vraag wat een fitte Mohamed Ihattaren voor moois kan laten zien met de bal aan de voet. En hetzelfde geldt voor Mika Godts. De jonge Ajacied liet geregeld gelden in de eerste seizoenshelft, maar moest ook een aantal duels missen door blessures of omdat hij werd gespaard door trainer Francesco Farioli.

In de eerste speelronde na de winterstop staan Ihattaren en Godts tegenover elkaar. Maar er is meer om naar uit te kijken bij de hervatting: met PSV-AZ en Feyenoord-FC Utrecht staan er direct twee aansprekende wedstrijden op het programma.