Zwitser beschuldigd van spionage overleden in Iraanse cel

In een cel in Iran is een Zwitserse man overleden die werd beschuldigd van spionage. Volgens Iraanse staatsmedia heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt.

De man zat vast in een gevangenis in Semnan, in het oosten van Iran. Gevangenismedewerkers zouden geprobeerd hebben het leven van de man te redden, maar dat is ze niet gelukt. Het is moeilijk te verifiëren wat er klopt van dat verhaal.

Over zijn identiteit is verder niks bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waar hij precies van verdacht werd. Hij zou gespioneerd hebben, maar zijn zaak werd nog onderzocht.

Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zijn overlijden en zegt contact te hebben met de Iraanse autoriteiten.

Sala

Het Iraanse regime sluit vaker buitenlanders op, vaak om die in te zetten als ruilmiddel voor Iraanse staatsburgers die buiten Iran vastzitten. Eerder deze week werd de Italiaanse journaliste Cecilia Sala nog vrijgelaten uit een Iraanse cel. Ze werd een maand geleden opgepakt, omdat ze de strenge islamitische wetten in het land zou hebben overtreden.

Na diplomatieke onderhandelingen tussen Italië en Iran kwam Sala vrij. Mogelijk wilde Iran in ruil dat een Iraniër vrij zou komen die onlangs op verzoek van de VS in Italië werd opgepakt. Hij wordt verdacht van het leveren van drone-onderdelen aan Iran die gebruikt zijn bij een aanval op Amerikaanse militairen in Jordanië. Het is niet bekend of hij daadwerkelijk is vrijgelaten.