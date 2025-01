Tienduizend gebouwen verwoest, tien doden door branden Los Angeles

Door de hevige natuurbranden in Los Angeles zijn inmiddels meer dan 10.000 gebouwen beschadigd of verwoest. In veel gevallen zijn dat huizen, zegt de brandweer. Het dodental is opgelopen naar tien.

Met name de wijk Pacific Palisades is zwaar getroffen. Daar zijn 5300 gebouwen afgebrand. Niet ver daar vandaan is een nieuwe brand uitgebroken, in Amerikaanse media Kenneth Fire genoemd. Mensen in San Fernando Valley worden opgeroepen hun huis te verlaten.

Meer dan 800 hectare zou daar ongeveer in brand staan. Gouverneur Newsom zegt dat er 900 extra brandweermensen zijn ingezet om de Kenneth Fire te bestrijden.

Brandweermensen uitgeput

Een brandweercommandant zegt dat er alles aan gedaan wordt de branden te blussen: "Onze brandweermensen doen hun uiterste best. Ze zijn erg moe, maar ze geven niet op."

De branden zijn nog niet onder controle, maar doordat de wind wat is gaan liggen konden de branden op sommige plekken wel worden teruggedrongen. De komende dagen lijkt de wind echter weer sterker te worden.

De Nederlandse honorair consul in Los Angeles, Reinout Oerlemans, zegt dat ook veel Nederlanders in LA zijn geëvacueerd: