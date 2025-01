35 jaar na het einde van de DDR nog steeds veel belangstelling voor Stasi-dossiers

Ongeveer 35 jaar na het einde van de DDR is er in Duitsland nog altijd veel belangstelling voor het inzien van Stasi-dossiers. Vorig jaar deden bijna 29.000 mensen een aanvraag om een dossier te bekijken.

De Stasi was de Oost-Duitse geheime dienst ten tijde van de DDR-dictatuur. De Stasi stond boven de wet en hield iedere burger nauw in de gaten, vaak gebruikmakend van de meest geavanceerde spionagetechnieken.

Die gegevens werden allemaal gedocumenteerd. Alle dossiers die er nog zijn, worden op dertien verschillende locaties bewaard. In totaal gaat het volgens het Bundesarchiv om 112,5 kilometer aan dossiers.

Daarnaast zijn er nog ruim 15.000 zakken vol met door de Stasi verscheurde documenten bewaard gebleven. Na de val van de Muur probeerden medewerkers zo snel mogelijk sporen te wissen. Miljoenen pagina's aan documenten en rapporten belandden in de papierversnipperaar.

Omdat de kwaliteit van de Oost-Duitse papierversnipperaars niet best was, verscheurden agenten ook zelf met de hand zoveel mogelijk documenten. Nog altijd zijn er mensen bij het Archief bezig die documenten te herstellen, door snippers aan elkaar te plakken.

Bijna 3,5 miljoen burgers vroegen dossier op

Over tien dagen is het precies 35 jaar geleden dat demonstranten het Stasi-hoofdkwartier Berlijn-Lichtenberg binnendrongen en voor het eerst konden lezen wat de geheime dienst allemaal over ze verzameld had. Het luidde het einde in van de Stasi.

Sinds 1990 hebben bijna 3,5 miljoen Duitsers gevraagd om inzage in hun dossier. Directeur Michael Hollmann van het Bundesarchiv vindt het belangrijk dat het Stasi-verleden niet vergeten wordt: "Zeker in een tijd waarin de DDR meer en meer verheerlijkt wordt."