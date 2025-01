Hooggerechtshof VS: Trump krijgt vandaag vonnis te horen in zwijggeldzaak

Donald Trump krijgt later vandaag definitief te horen wat het vonnis wordt in de zwijggeldzaak tegen hem. De aankomend president wilde uitstel in de zaak, maar het Hooggerechtshof heeft dat verzoek afgewezen.

Zeker is al wel dat Trump niet de cel in hoeft of een boete krijgt. De rechter in de zaak liet vorige week al weten dat bij de uitspraak alleen zou worden vastgesteld dat hij een misdaad heeft begaan.

Afgelopen juni werd Trump door een jury schuldig bevonden. Trump is de eerste president die in een strafzaak schuldig is bevonden.

De zaak draait om een bedrag van 130.000 dollar dat Trump aan porno-actrice Stormy Daniels betaalde in 2016, nadat hij tien jaar eerder seks met haar zou hebben gehad. Zwijggeld betalen is niet strafbaar, maar Trump probeerde dat bedrag te verdoezelen als juridische kosten in zijn boekhouding richting de presidentsverkiezingen van 2016.

Verdeeld Hooggerechtshof

Trumps advocaten wilden verhinderen dat hij tien dagen voordat hij voor de tweede keer wordt beëdigd als president zijn straf te horen krijgt, omdat dat de inauguratie zou verstoren. De bekendmaking van de straf werd afgelopen zomer ook al uitgesteld, omdat dat de presidentsverkiezingen had kunnen beïnvloeden.

De rechters in het Hooggerechtshof waren verdeeld over de kwestie. Uiteindelijk stemden vijf rechters ervoor om het proces door te laten gaan, vier rechters waren daartegen.