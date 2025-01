Nog twee aanhoudingen na rellen op Amsterdams Plein '40-'45

De politie heeft twee jonge Amsterdammers opgepakt in verband met de rellen op Plein '40-'45 op 11 november. Het gaat om een jongen van 16 jaar en een man van 18 jaar.

De twee worden verdacht van openlijke geweldpleging op het plein in stadsdeel Nieuw-West. Er gold op dat moment een noodverordening in Amsterdam, vanwege de ongeregeldheden en het geweld na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv een paar dagen eerder.

Op Plein '40-'45 werden vernielingen aangericht door relschoppers. Een tram vloog in brand en er werd volgens de politie met bakstenen en vuurwerk gegooid. De Mobiele Eenheid kwam erbij om de rust terug te laten keren.

Meerdere jonge verdachten

In december werden al zeven jonge verdachten opgepakt, in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. Toen werd er ook zwaar vuurwerk gevonden. In de dagen na de rellen werd ook al een onbekend aantal mensen aangehouden, onder meer voor het in brand steken van een politieauto en het mishandelen van een fietser.