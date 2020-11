De uitzending van 18 oktober

In Den Haag debatteert de Tweede Kamer over het coronavirus. Het zal vooral gaan over het derde steunpakket. Arjan Noorlander volgt het debat. Vanavond de laatste stand van zaken.

Stemmen tellen in Georgia

In Georgia worden vandaag de laatste stemmen geteld. Er zijn nog 2600 stemmen gevonden die nog niet geteld waren, daarvan is de meerderheid naar Trump gegaan. Maar de voorsprong is niet meer in te halen.

Verslaggever Steven Schoppert was de afgelopen dagen in de Amerikaanse staat. Hij keek onder meer mee bij het hertellen van de stemmen.