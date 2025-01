Geplaagd Everton ontslaat trainer en bekert drie uur later verder in FA Cup

Everton had op Goodison Park de nodige moeite met het compact spelende Peterborough, de nummer negentien van de League One. De beste kans was in de eerste helft voor Orel Mangala, maar het afstandsschot van de Belgische middenvelder eindigde op de lat.

Daarna was Peterborough tot twee keer toe dicht bij een doelpunt. Eerst werd Ricky-Jade Jones de pas afgesneden door een sliding van Vitalij Mykolenko, waarna Cian Hayes uit de daaropvolgende corner op het lichaam van Jarrad Branthwaite schoot.

Vlak voor rust kwam Everton toch op 1-0. Spits Beto leek de bal in buitenspelpositie te krijgen, maar de vlag bleef omlaag waarna hij keeper Nicholas Bilokapic knap omspeelde. Het doelpunt werd door de 39.000 Everton-fans opmerkelijk ingetogen gevierd.

Geen historische ontmoeting vader en zoon

Het wachten was daarna op het historische moment dat Ashley Young (39 jaar) bij Everton het veld zou inkomen en zijn zoon Tyler (18) bij Peterborough. De Youngs zouden de eerste vader en zoon kunnen worden die samen op het veld staan in een FA-Cup duel.