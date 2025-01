Einde aan iconisch snoepje: productie Haagsche Hopjes stopt

De productie van Rademaker's Haagsche Hopjes stopt. Volgens de fabrikant is de vraag naar de bekende vierkante koffiesnoepjes dusdanig afgenomen dat is besloten om ze niet meer te maken.

De hopjes zijn aan het begin van negentiende eeuw ontwikkeld door suikerbakker Van Haaren en Nieuwerkerk. Pas in 1880 kregen de brokken officieel de naam Haagsche Hopjes. De hopjes werden later ook door andere fabrikanten gemaakt, onder anderen door J.P. Rademaker. Die verkocht het snoepje in de bekende zwart-wit-gele wikkel onder de naam Rademaker's Haagsche Hopjes.

Het Rademaker-snoepje is ruim 200 jaar in Nederland gemaakt: eerst in Den Haag en later in fabrieken in Breda, Etten-Leur en Sneek. Aan die traditie kwam in 2012 een einde toen het merk in handen kwam van de Zweedse snoepfabrikant Cloetta en de productie werd verhuisd naar Italië.

'Geen vraag meer naar Haagsche Hopjes'

Het bedrijf heeft nu dus besloten dat de snoepjes niet meer worden gemaakt. "De vraag is zodoende afgenomen dat mede om economische redenen nu geen nieuwe producties worden opgestart", laat Cloetta aan Omroep West weten. "Het is altijd jammer als er minder vraag is naar een van onze mooie merken, zeker met zo'n rijke historie."

De afnemende vraag heeft al langer gevolgen voor de koffiesnoepjes. Zo werden de hopjes al sinds vorig jaar niet meer in de bekende rode, vierkante blikjes verkocht. De hopjes werden voortaan alleen nog in plastic verpakking verkocht. De snoepjes zijn ook al maanden niet meer te vinden bij grote supermarkten in Nederland.

Dat de productie nu helemaal stopt, betekent volgens Cloetta niet dat de snoepjes definitief niet meer worden gemaakt. "Mocht de toekomstige vraag veranderen, dan zal hier opnieuw naar worden gekeken, want het merk Rademaker Haagsche Hopjes blijft onderdeel van ons portfolio."