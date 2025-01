'Levenslang voor Nederlander die echtgenote met zwaard doodde in Zweden'

In Zweden is een 37-jarige Nederlander veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het met een zwaard doden van zijn echtgenote. Hij zou een zwaard uit zijn verzameling hebben gebruikt. Het echtpaar emigreerde volgens de Zweedse nieuwssite Aftonbladet in 2021 uit Nederland naar de stad Arvika.

Volgens de site stak de man, Rivallo P., zijn vrouw vorig jaar augustus dood omdat hij boos was omdat zij van hem wilde scheiden. Hij zou een zwaard van bijna twee kilo in haar buik hebben gestoken. Een van hun kinderen zou na het incident in paniek het alarmnummer hebben gebeld.

Onder invloed

De hulpdiensten vonden de ernstig gewonde moeder. Ze overleed later aan haar verwondingen. P. liep nog rond bij het huis en zou zwaar onder invloed zijn geweest.

Uit onderzoek zou naar voren zijn gekomen dat de dader geen ernstige mentale stoornissen heeft. Daarom heeft de rechtbank in Karlstad de man geen behandeling opgelegd.

Hij legde tegenstrijdige verklaringen af over wat er precies is gebeurd. Zo beweerde hij dat hij "een grapje" wilde maken met het zwaard.

Volgens Aftonbladet zijn de kinderen van het stel opgevangen door familieleden in Nederland.