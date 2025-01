Real ten koste van Mallorca naar finale Supercup, zondag Clásico tegen Barça

In navolging van FC Barcelona heeft Real Madrid zich geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercup. De Koninklijke was in het Saudische Jeddah met 3-0 te sterk voor RCD Mallorca.

Gisteren legde FC Barcelona in de andere halve finale ten koste van Athletic Club (2-0) beslag op een finaleplaats. Zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd wacht in Jeddah 'El Clásico' om de winst van de Supercup.

Flitsende start

Regerend kampioen Real kende tegen Mallorca, verliezend bekerfinalist van vorig seizoen, een flitsende start. Na een voorzet van Kylian Mbappé waagde Lucas Vázquez een eerste schot.