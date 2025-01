Tienduizenden Oostenrijkers de straat op tegen coalitie met radicaal-rechtse FPÖ

De avond voordat in Oostenrijk coalitiegesprekken van start gaan, zijn tienduizenden Oostenrijkers de straat op gegaan om te protesteren. De actievoerders zijn tegen het vormen van een regering onder leiding van de radicaal-rechtse FPÖ.

Tijdens het protest werd bekend dat de FPÖ en de conservatieve ÖVP formeel hadden besloten om coalitiegesprekken te starten. De demonstranten joelden toen dat nieuws bekend werd. De Oostenrijkse president Van der Bellen had FPÖ-leider Kickl eerder gevraagd om de leiding te nemen in de coalitiegesprekken.

De demonstranten hadden zich bij het kantoor van de bondskanselier in de hoofdstad Wenen verzameld. Ze hielden spandoeken en borden omhoog met 'Wij willen geen extreemrechts Oostenrijk' en 'Geen FPÖ'. Ook riepen ze "Kickl Out" en werd een menselijke keten gevormd rond het kantoor om de gesprekken over de coalitie te verstoren. Volgens Oostenrijkse media waren tussen de 25.000 en 50.000 mensen op de been.