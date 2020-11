Geen plaats meer voor 39-jarige Weening bij Trek-Segafredo

Pieter Weening rijdt tot het einde van het jaar voor Trek-Segafredo - Twitter / @Treksegafredo

Het contract van Pieter Weening bij wielerploeg Trek-Segafredo wordt niet verlengd. De Fries reed de laatste maanden van dit seizoen voor de Amerikaanse formatie, maar de ploegleiding heeft laten weten dat er in 2021 geen plaats meer voor is voor hem. De ploeg, waar onder anderen ook Bauke Mollema en Vincenzo Nibali onder contract staan, heeft vandaag de selectie voor 2021 bekendgemaakt. Daarin is wel plaats voor de Nederlanders Koen de Kort en Bauke Mollema, maar niet voor de 39-jarige Weening.

Weening werd in juni toegevoegd aan de selectie van Trek-Segafredo. Hij reed onder andere Critérium du Dauphiné en Tirreno-Adriatico om daarna zijn opwachting te maken in de Giro als helper van kopman Nibali. Dat werd geen succes, Weening viel in de vierde etappe over een bidon en moest de Giro verlaten.

Zijn grootste overwinning boekte Weening in 2005. In het shirt van Rabobank won hij destijds met miniem verschil een Touretappe. In de rit naar Gérardmer was de afstand tussen hem en Andreas Klöden slechts 9,6 millimeter, zo bleek later uit berekeningen. In 2011 en 2014 won Weening ritten in de Giro en droeg hij vier dagen de roze leiderstrui.