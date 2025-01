Gezicht van Venezolaanse oppositie weer vrij na arrestatie bij betoging

De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado is kort na haar arrestatie bij haar eerste publieke optreden in maanden weer vrijgelaten. De oppositie schreef eerder vanavond op sociale media dat ze "met geweld" was opgepakt bij het verlaten van een demonstratie in de hoofdstad Caracas.

Ook Human Rights Watch bevestigde de arrestatie en vroeg onmiddellijk om actie van de internationale gemeenschap.