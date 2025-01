Polen: Netanyahu wordt niet gearresteerd bij Auschwitz-herdenking

Polen zal de Israëlische premier Netanyahu niet arresteren als hij besluit dit jaar de Auschwitz-herdenking bij te wonen. Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat het vernietigingskamp van de nazi's werd bevrijd.

Het Internationaal Strafhof heeft afgelopen jaar een arrestatiebevel tegen Netanyahu uitgevaardigd in verband met de oorlog in Gaza. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid. Polen erkent het Internationaal Strafhof en zou Netanyahu dus moeten aanhouden als hij in het land is.

De Poolse regering van premier Tusk heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat "vrije en veilige" toegang wordt gegarandeerd aan de "hoogste vertegenwoordigers van de staat Israël" als ze bij de ceremonie op 27 januari willen zijn. Netanyahu wordt niet bij naam genoemd.

'Herdenking eerbetoon aan Joodse natie'

Gisteren werd al bekend dat de Poolse president Duda aan Tusk had gevraagd te garanderen dat Netanyahu "ongehinderd" naar Polen kan komen om de Auschwitz-herdenking bij te wonen. Volgens een medewerker van Duda vindt de president dat "iedere persoon uit Israël" bij de herdenking moet kunnen zijn. Meer dan drie miljoen Poolse Joden zijn tijdens de Holocaust vermoord door de nazi's.

De resolutie van de regering benadrukt dat de herdenkingen onderdeel zijn "van het eerbetoon aan de Joodse natie, waarvan miljoenen dochters en zonen het slachtoffer werden van de Holocaust uitgevoerd door het Derde Rijk".

Netanyahu heeft in het verleden vaker herdenkingen bij het voormalige vernietigingskamp bijgewoond. Of hij bij deze herdenking wil zijn, is nog niet bekend. Tusk zei informatie van de Israëlische ambassade te hebben dat Israël zal worden vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs.

Een woordvoerder van Netanyahu wilde tegenover persbureau Reuters niet reageren op het Poolse besluit.