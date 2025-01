Feyenoord-baas Te Kloese houdt transferkruit droog: 'Er is weinig concreets'

Jordan Lotomba is immers herstellende van een beenbreuk, Bart Nieuwkoop kampt nogal eens met kwetsuren en de 18-jarige Givairo Read is niet ingeschreven voor de Champions League, waarin de Rotterdammers nog minstens twee duels voor de boeg hebben.

Ogen en oren open

"We zijn natuurlijk erg blij met de ontwikkeling van Givairo, terwijl de zware blessure een grote klap was voor Jordan, juist op een moment dat hij ritme begon te krijgen. Maar we moeten voor alle posities altijd onze ogen en oren openhouden. Daar hebben we een scoutingteam voor en daar zijn we erg actief en vooral pro-actief in."

Ook over eventueel vertrekkende spelers kon Te Kloese niets zeggen. "Het is niet zo makkelijk om spelers te laten gaan, want je weet niet wat er nog met blessures gebeurt. Er wachten ons tot maart nog veel wedstrijden, die elkaar snel opvolgen."