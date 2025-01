Jaar cel geëist tegen ex-eigenaar koopjesketen Big Bazar

Het Openbaar Ministerie heeft een jaar celstraf geëist tegen Heerke Kooistra, de voormalige eigenaar van winkelketen Big Bazar. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van de Leeuwarder Courant.

De verdenking is dat de administratie van verschillende bedrijven van hem niet op orde was. Zo zou hij informatie opzettelijk niet hebben doorgegeven aan de Belastingdienst. Daardoor had de Belastingdienst slecht zicht op hoeveel belasting hij moest betalen.

Justitie maakte vandaag de strafeis bekend in de rechtbank in Zwolle: een jaar cel plus zes maanden voorwaardelijk. Een voorwaardelijke celstraf hoeft iemand in principe niet uit te zitten. De straf wordt pas uitgevoerd als de veroordeelde zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt.

Huurachterstanden, wanbetalingen en belastingschuld

In 2021 kocht Kooistra Big Bazar van de Mirage Retail Group. Dat is het moederbedrijf van het inmiddels failliete Blokker. De overname van Big Bazar werd geen succes: in september 2023 ging de keten failliet. Big Bazar kampte toen met langlopende huurachterstanden, wanbetalingen aan leveranciers en een belastingschuld van bijna 10 miljoen euro.

De Leeuwarder Courant schrijft ook dat dit de tweede strafzaak tegen Kooistra is vanwege belastingperikelen. In oktober werd hij veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur omdat hij als privépersoon tien jaar lang geen aangifte inkomstenbelasting had gedaan. In deze tweede zaak doet de rechtbank op 23 januari uitspraak.