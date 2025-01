Man met krokodillenschedel in bagage opgepakt op luchthaven New Delhi

Op de luchthaven van de Indiase hoofdstad New Delhi is een man opgepakt die een krokodillenschedel in zijn bagage had. De vondst werd gedaan bij de veiligheidscontrole van de douane.

De 32-jarige man uit Canada was volgens The Times of India onderweg naar zijn thuisland na een reis door Thailand. Daar zou hij de schedel hebben gekocht. Volgens de krant verklaarde de man dat hij de krokodil niet zelf heeft gedood.

"Bij onderzoek werd een schedel ontdekt met scherpe tanden, die lijken op de kaak van een babykrokodil, met een gewicht van ongeveer 777 gram, gewikkeld in een doek", zei de douane in een verklaring.

Omdat de man niet beschikte over de noodzakelijke papieren om te reizen met een krokodillenschedel, werd hij aangehouden. De schedel is voor verder onderzoek naar een laboratorium gebracht.